Köln aufgepasst: Auch Kovac will Mamba

Winkt Streli Mamba ein Wechsel zur AS Monaco? Nach Informationen des Fachportals ‚Liga-zwei.de‘ zeigt neben dem 1. FC Köln auch der Klub aus dem Fürstentum Interesse am Stürmer des SC Paderborn. Offenkundig hat der neue Monaco-Trainer Niko Kovac Gefallen am pfeilschnellen Rechtsfuß gefunden.

Mamba sorgte 2019/20 mit fünf Toren und zwei Vorlagen immer wieder für Glanzlichter beim Bundesliga-Absteiger und rief so auch die Kölner auf den Plan. Mit dem FC ist sich der 26-Jährige bereits einig, allerdings konnten die von den Domstädtern zuletzt gebotenen 1,2 Millionen Euro Paderborn nicht von einem Verkauf überzeugen.