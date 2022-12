Gladbach: Wolf sieht sich „nicht als Flop“

Hannes Wolf hat die Hoffnung auf einen Durchbruch bei Borussia Mönchengladbach noch nicht aufgegeben. „Es ist bisher nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ich bin ein Kämpfertyp“, erzählt der 23-Jährige im Interview mit der ‚Bild‘. Gegen die Vorwürfe, dass die Borussia mit seinem Transfer ein Minusgeschäft gemacht hat, wehrt sich der Mittelfeldspieler aber: „Ich sehe mich nicht als Flop. Ich weiß natürlich, dass für mich viel gezahlt wurde, aber ich mache ja den Preis nicht. “

In der Hinrunde kam Wolf verletzungsbedingt auf magere vier Kurzeinsätze. Im neuen Jahr will er dann wieder voll angreifen: „Ich biete mich im Training so gut wie möglich an. Was am Ende dabei rauskommt, habe ich nicht in der Hand, das entscheidet der Trainer.“ Zu Fohlen-Coach Daniel Farke pflege er aber ein gutes Verhältnis, stellt der Ex-Leipziger klar.

