Kaufoption: Der BVB-Plan mit Chukwuemeka

Nicht nur das Ergebnis stimmte beim Kantersieg gegen Union Berlin. Es waren die kleinen Dinge, die wieder etwas Zuversicht in die Gesichter der BVB-Fans zauberten. Genannt sei an erster Stelle das Bundesliga-Debüt von Winterneuzugang Carney Chukwuemeka (21), der nach seiner Einwechslung in den finalen 20 Minuten der Partie mehrfach andeutete, was er zu leisten imstande ist.

Ob die Fans von Borussia Dortmund auch über die Saison hinaus Freude an Chukwuemeka haben werden, ist vor allem an finanzielle Gegebenheiten gebunden. Laut der ‚Bild‘ wäre eine Festverpflichtung nur dann möglich, wenn sich die Schwarz-Gelben noch für Europa qualifizieren. Zur Einordnung: Bei rund 35 Millionen Euro liegt die Kaufoption, die der BVB an den FC Chelsea überweisen müsste.

Beim Auswärtsspiel am kommenden Samstag (15:30 Uhr) gegen den FC St. Pauli könnte Chukwuemeka erstmals in der Startformation stehen. Dann wird Julian Brandt (28) zwar wieder einsatzfähig sein, allerdings lieferte der deutsche Nationalspieler in dieser Saison bislang wenig Anlass, ihm den Vorzug zu geben. Chukwuemeka kann mit seinen Fähigkeiten jedoch einen sehr großen Mehrwert für das Team von Niko Kovac darstellen.