FC Bayern: Kane-Diagnose ist da

Harry Kane muss in den kommenden Tagen kürzertreten. Wie der FC Bayern mitteilt, kam es beim 31-Jährigen im Champions League-Rückspiel gegen Celtic Glasgow (1:1) zu einer Einblutung, nachdem er einen Schlag auf die Wade erlitten hatte.

Kane musste in der Halbzeit verletzungsbedingt in der Kabine bleiben, den Einzug ins Champions League-Achtelfinale konnten seine Teamkollegen ohne ihn in trockene Tücher wickeln. Ob der Toptorschütze der Bundesliga (21 Treffer) im Duell gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag (17:30 Uhr) zur Verfügung steht, ist noch offen.