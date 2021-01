PSG: Mit einem Dream Team zum Henkelpott?

Mit Neymar und Kylian Mbappé will Paris St. Germain unbedingt verlängern. Dem Offensiv-Duo der Weltklasse sollen in Zukunft aber noch weitere Topstars zur Seite gestellt werden. Präsident Nasser Al-Khelaïfi will sich im obersten Regal bedienen.

Auf seiner Wunschliste steht zum einen Lionel Messi (33) vom FC Barcelona. Der argentinische Ausnahmekönner ist nach aktuellem Stand im Sommer ablösefrei zu haben. Gleiches gilt für Sergio Ramos (34) von Real Madrid. Bei beiden hat PSG sein Interesse bereits hinterlegt.

Und auch in diesem Monat könnte sich schon etwas tun. Der neue Trainer Mauricio Pochettino macht sich für die Verpflichtung von Dele Alli (24) von Tottenham Hotspur stark. Wie FT weiß, führte Pochettino schon persönliche Gespräche mit seinem Ex-Schützling.

Und auch Christian Eriksen (28) ist ein Thema im Prinzenpark. ‚Sky Sports‘ zufolge soll der dänische Spielmacher die erste Neuverpflichtung der Pochettino-Ära werden.

Die PSG-Wunschelf