Bericht: Beste & Wolf offen für Eintracht-Wechsel

Wechseln Jan-Niklas Beste (25/1. FC Heidenheim) und Marius Wolf (29/Borussia Dortmund) innerhalb der Bundesliga? Die ‚Bild‘ bringt das Duo bei Eintracht Frankfurt ins Gespräch. Die beiden Profis interessieren sich demzufolge für ein Engagement am Main. Während bei Rechtsverteidiger Wolf längst klar ist, dass er den BVB mit Auslaufen seines Vertrags verlassen wird, steht die Zukunft von Offensivakteur Beste noch in den Sternen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Standardspezialist wird bei zahlreichen ausländischen Klubs gehandelt, darunter die AS Rom und Besiktas. Heidenheim würde den Linksfuß gerne in den eigenen Reihen halten, soll sich aber ab einer Ablöse in Höhe von zehn Millionen Euro ein Jahr vor Vertragsende gesprächsbereit zeigen.