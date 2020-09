FC Bayern: Aufgalopp ohne Thiago

Der FC Bayern startet am heutigen Dienstag ohne Thiago Alcántara (29) in die kurze Vorbereitung auf die neue Saison. Laut ‚Bild‘ erhielt der Spielmacher Extra-Urlaub, da er noch für Spanien in der Nations League im Einsatz war.

Thiago, dessen Vertrag 2021 ausläuft, dürfte die Münchner noch in diesem Sommer verlassen. Den Rechtsfuß zieht es in die Premier League, der FC Liverpool gilt als heißester Anwärter auf eine Verpflichtung.