Neuer Torwart für die Eintracht?

Legt Eintracht Frankfurt im Tor nach? Der nigerianischen Tageszeitung ‚Daily Post‘ zufolge befindet sich Adebayo Adeleye im Visier der Adler. Laut dem Artikel zeigen die Frankfurter ebenso wie ZSKA Moskau Interesse an dem 22-jährigen Schlussmann.

Adeleye spielt derzeit für Hapoel Jerusalem und steht mit dem israelischen Klub in der Ligat ha‘Al auf dem fünften Tabellenplatz. In 118 Spielen für Hapoel blieb der Nigerianer 51 Mal ohne Gegentor. Folglich seien sowohl die Frankfurter als auch die Moskauer „sehr daran interessiert, ihn in ihre Kader aufzunehmen“.

Es bleibt allerdings abzuwarten, ob die SGE wirklich die Fährte von Adeleye aufnimmt. Zum einen steht mit Kevin Trapp (32) ein hervorragender Torhüter im Kader des Bundesligisten und zum anderen hat die Eintracht erst im vergangenen Winter das Torwart-Talent Simon Simoni (18) unter Vertrag genommen. Die Dienste des jungen Albaners ließen sich die Frankfurter 600.000 Euro kosten.