Werder: Einigung bei Ndiaye

Der SV Werder Bremen ist auf der Suche nach einem neuen Linksverteidiger wohl fündig geworden. Laut ‚Sky‘ ist sich der Bundesligist inzwischen mit Moussa Ndiaye mündlich einig. Jetzt fehlt noch die Zustimmung vom RSC Anderlecht für den Wechsel des 24-Jährigen.

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Auch mit dem belgischen Erstligisten sind die Verhandlungen bereits weit fortgeschritten. Ndiaye soll per Leihe mit Kaufoption an die Weser wechseln. Trainer Daniel Thioune hat das Interesse am Senegalesen bereits bestätigt.