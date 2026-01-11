Menü Suche
Kehrtwende: Hoti-Wechsel auf Eis

von Leon Morsbach - Quelle: Bild
Der Wechselpoker um Andi Hoti (22) vom 1. FC Magdeburg wird immer bizarrer. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat Dynamo Dresden ein schriftliches Kaufangebot bei den Verantwortlichen des Ligarivalen hinterlegt. Dieses sei jedoch umgehend von FCM-Sportdirektor Otmar Schork abgelehnt worden.

Dass sich Magdeburg jetzt querstellt und einem Wechsel kein grünes Licht erteilt, stößt bei Dynamo auf großes Unverständnis. Hintergrund: Innenverteidiger Hoti will Magdeburg im Januar verlassen und hat auch schon die Freigabe erhalten.

