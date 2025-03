Lange Vorlaufzeit: Wahi erklärt Eintracht-Wechsel

Eintracht Frankfurt hatte den im Januar verpflichteten Elye Wahi bereits seit einiger Zeit im Visier. Das verrät der 22-jährige Franzose im Interview mit der ‚L’Équipe‘: „Eigentlich hatten wir schon vor zwei Jahren Kontakt, aber es hat sich nichts ergeben. Jetzt bin ich sehr froh, hier mit diesem Team und diesem Trainer zu arbeiten, der auch Französisch spricht. Dieser Verein hat gezeigt, dass er jungen Spielern Zeit gibt. Und ich möchte mir die Zeit nehmen.“ Für die Ablöse von 26 Millionen Euro wechselte der Mittelstürmer von Olympique Marseille zu den Hessen. Zum Vorbild möchte sich Wahi Randal Kolo Muani (26) und Hugo Ekitiké (22) nehmen, die beide in Frankfurt ihre Karriere neu in Schwung gebracht haben.

„Wenn du in eine solche Meisterschaft kommst, schaust du dir die Spieler an, die dort schon waren. Die anderen haben ihren Weg gemacht und jetzt bin ich dran.“ Obwohl der Bundesligist den Rechtsfuß bereits seit einiger Zeit auf dem Zettel hatte, kam der Wechsel nach nur einem halben Jahr in Marseille überraschend. „Es gab Gespräche mit den Verantwortlichen, die mir sagten, dass sie mich nicht behalten wollten. Wir haben versucht, die beste Lösung zu finden. Für mich war es, nach Frankfurt zu kommen. Ich konnte nicht in einem Verein bleiben, der mich nicht mehr wollte“, so Wahi.