Maolida verlässt die Hertha

Myziane Maolida (25) geht bei Hertha BSC nach drei Jahren von Bord. Den einstigen Vier-Millionen-Einkauf zieht es in die Wüste zum saudi-arabischen Klub Al Kholood. Der Linksaußen war nur noch ein Jahr an den Zweitligisten gebunden. Hertha kassiert somit noch eine Ablöse für den Reservisten, der zuletzt an den Hibernian FC verliehen war.

„Für Myz hat sich nach einem starken Halbjahr in Schottland eine neue Herausforderung und gleichzeitig eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung aufgetan. Wir wünschen ihm dabei viel Erfolg“, sagt Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber zum Abschied. Maolida war 2021 vom OGC Nizza zur Hertha gewechselt. Bei der Alten Dame gelang es dem Rechtsfuß nicht, sich sportlich dauerhaft durchzusetzen. Insgesamt absolvierte er 22 Partien für die Berliner.