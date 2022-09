Weiser: Weniger Gehalt „ist mir egal“

Mitchell Weiser hat klargestellt, dass das Geld bei seinem Wechsel zum SV Werder Bremen keine Rolle gespielt hat. „Ich wollte nicht mehr so weitermachen, ich wollte Fußball spielen, wieder Spaß haben. So habe ich mich in meiner Karriere immer entschieden. Dass ich dadurch weniger verdiene, ist mir egal“, begründet der 28-Jährige gegenüber dem ‚kicker‘.

Nach einem Jahr als Leihspieler wurde Weiser in diesem Sommer in Bremen festverpflichtet. In Leverkusen sah sich der Rechtsverteidiger nicht mehr wertgeschätzt: „Ich habe mich dort innerhalb der Mannschaft sehr wohlgefühlt, aber die Entscheidungsträger haben sich mit der Zeit halt verändert. Und wenn du dann kein Vertrauen spürst und keine Chance siehst, überhaupt spielen zu dürfen, dann geht dir etwas verloren, und das macht dich auch kaputt.“