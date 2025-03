Transferduell zwischen Monaco und PSG?

Die AS Monaco und Paris St. Germain könnten sich auf dem Sommer-Transfermarkt gewaltig in die Quere kommen. Die beiden französischen Topklubs buhlen um Manfred Ugalde von Spartak Moskau, berichtet Fabrizio Romano. Schon im Januar sollen die Ligue 1-Vertreter am 22-jährigen Mittelstürmer Interesse gezeigt haben.

Ugalde ist 20-facher Nationalspieler von Costa Rica und spielt in der russischen Premier League. Bei Spartak steht der Angreifer noch bis 2028 unter Vertrag. Um den Rechtsfuß nach Frankreich zu lotsen, müssten die Interessenten wohl tief in die Taschen greifen. Mit 16 Toren in 21 Ligaspielen sorgt Ugalde zumindest dafür, dass sein Marktwert nach und nach steigt.