Unerwarteter Geldsegen für Hertha BSC?

Hertha BSC muss seinen Lizenzspieler-Etat auch im nächsten Jahr weiter nach unten schrauben und setzt auf einen großen Transferüberschuss im Sommer. Wie der ‚kicker‘ berichtet, kann der Hauptstadtklub dabei auf eine überraschende Einnahme für Kélian Nsona hoffen. Der 22-jährige Flügelstürmer ist derzeit an den FC Emmen verliehen und weiß beim niederländischen Zweitligisten mit elf Toren und fünf Vorlagen in dieser Spielzeit zu überzeugen.

Der frühere französische U17-Nationalspieler war nach einem Kreuzbandriss 2022 für 500.000 Euro von Zweitligist SM Caen nach Berlin gewechselt. Bei der Hertha kam der Rechtsfuß auch aufgrund einiger Verletzungen nie richtig an und wurde zunächst an MSK Zilina und dann seit dem vergangenen Sommer nach Emmen verliehen. Dort macht Nsona nachhaltig auf sich aufmerksam. Mehrere Erstligisten aus dem Benelux-Raum sollen an dem Angreifer interessiert sein, dessen Vertrag bei der Hertha noch bis 2026 läuft.