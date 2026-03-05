Wolfsburg: Nur ein Sieg rettet Bauer

Für Cheftrainer Daniel Bauer zählt beim Heimspiel des VfL Wolfsburg gegen den Hamburger SV am Samstag (15:30 Uhr) offenbar nur ein Sieg. Nach Informationen des ‚kicker‘ würde der 43-jährige Übungsleiter selbst bei einem Unentschieden aller Voraussicht nach von seinen Aufgaben entbunden werden. Nach der 0:4-Klatsche beim VfB Stuttgart sind die Niedersachsen auf einen direkten Abstiegsplatz abgerutscht.

Die Vorbereitungen auf einen möglichen Trainerwechsel sollen bereits laufen. Laut dem ‚kicker‘ suchen die Wölfe einen Feuerwehrmann, der zunächst bis zum Saisonende übernehmen würde. Dieter Hecking wird derzeit konkret gehandelt, auch über Friedhelm Funkel hat man dem Bericht zufolge nachgedacht. Dino Toppmöller gilt als Kandidat, der ab Sommer die Geschicke leiten könnte.