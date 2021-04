Leicester beobachtet Schotten-Talent

Leicester City beobachtet offenbar Josh Doig von Hibernian FC sehr intensiv. Nach Informationen der ‚Sun‘ waren Scouts der Foxes regelmäßig bei Spielen der Hibs anwesend, um den 18-Jährigen genauer unter die Lupe zu nehmen. Doig hat noch einen bis 2025 gültigen Vertrag beim schottischen Erstligisten, soll laut der englischen Tageszeitung aber für umgerechnet 1,75 Millionen Euro verfügbar sein.

Neben Leicester sind angeblich auch Manchester City, der FC Arsenal und Leeds United am Linksverteidiger interessiert. Doig kam erst 2019 zu Hibernian, nachdem er aus der Akademie der Hearts of Midlothian entlassen wurde. In der laufenden Spielzeit absolvierte er wettbewerbsübergreifend 27 Einsätze und spielte sich in der Startelf fest.