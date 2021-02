Spanier berichten: Real bastelt an Haaland-Tauschdeal

Im vergangenen Sommer hielt Real Madrid auf dem Transfermarkt die Füße still. Kein einziger Cent floss in eine Ablöse, im Gegenzug kassierte man mit dem Verkäufen von Achraf Hakimi (21), Sergio Reguilón (23) und Co. nahezu 100 Millionen Euro. Der Plan: 2021 sollen einige Stars den Weg ins Santiago Bernabéu finden.

Ganz oben auf der Wunschliste unter anderem: Erling Haaland. Dass die Verantwortlichen bei Borussia Dortmund nun schon mehrfach öffentlich deutlich gemacht haben, dass der 20-jährige Norweger im Sommer nicht zum Verkauf steht, ist für die Königlichen offenbar kein Hindernis, an möglichen Transfermodellen zu basteln.

Jovic oder Diaz im Tausch?

Die renommierte spanische Tageszeitung ‚ABC‘ berichtet von zwei unterschiedlichen Tauschangeboten, die Real dem BVB unterbreiten könnte: Weil man Haalands Wert in Madrid auf rund 90 Millionen taxiert, könnte man entweder Luka Jovic (23) oder Mariano Diaz (27) plus einer Summe X für Haaland bieten, heißt es in dem Bericht.

Beide Angreifer spielen in den Planungen der Spanier unabhängig von der Trainerpersonalie kaum noch eine Rolle. Jovic ist zurzeit an Eintracht Frankfurt verliehen und findet dort peu à peu zu alter Form. Diaz wiederum versauert seit geraumer Zeit auf der Bank der Madrilenen.

