Marseille will Clauss

Der rasante Aufstieg von Jonathan Clauss (29) könnte mit einem neuerlichen Wechsel fortgesetzt werden. Nach Informationen unserer französischen Partnerseite Foot Mercato hat Olympique Marseille mit dem RC Lens Kontakt aufgenommen, um über einen Transfer des Rechtsverteidigers zu verhandeln. Als Ablösesumme für seinen Abwehrmann fordert der Klub aus Pas-de-Calais dem Vernehmen nach 20 Millionen Euro. Neben OM zählen auch Atlético Madrid, Tottenham Hotspur und der FC Chelsea zu den Interessenten.

Noch vor wenigen Jahren spielte der Franzose in den Reihen des damaligen Zweitligisten Arminia Bielefeld. Seit seinem ablösefreien Wechsel in die Heimat 2020 entwickelte sich der Außenverteidiger stetig weiter. Besonders starke Leistungen in den zwei zurückliegenden Jahren brachten Clauss sogar vier Einsätze für die Nationalmannschaft ein. Nun könnte mit dem Wechsel zum aktuellen französischen Vizemeister der nächste Karriereschritt folgen.