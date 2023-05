Churlinov reagiert auf Schalke-Gerüchte

Darko Churlinov möchte sich hinsichtlich einer möglichen Rückkehr zum FC Schalke 04 nicht in die Karten schauen lassen. Gegenüber ‚Sky‘ sagt der Nordmazedonier: „Mein Job ist es, Fußball zu spielen. Alles andere wird meine Agentur machen. Ich konzentriere mich nur auf Fußball und wo ich momentan bin. Wir haben noch einen Spieltag dort (beim FC Burnley, Anm. d. Red.) und wir müssen den Titel holen. Was danach passiert, in Zukunft, kann ich nicht sagen. Ich weiß es nicht. Wenn was passieren sollte, dann ist meine Agentur dafür zuständig und klärt das für mich.“

Gleichwohl macht der 22-Jährige keinen Hehl daraus, was er für die Königsblauen empfindet: „Einmal Schalke, immer Schalke. Ich habe eine richtig schöne Zeit auf Schalke gehabt, das wird sich nie ändern. Das kann mir niemand nehmen.“ Worte, die erahnen lassen, dass der Rechtsfuß nichts gegen eine Rückkehr ins Ruhrgebiet einzuwenden hätte. In der Saison 2021/22 war Churlinov vom VfB Stuttgart an Schalke verliehen. Dort trug er mit zwei Treffer und sechs Torvorlagen in 23 Einsätzen zur Bundesliga-Rückkehr der Königsblauen bei. Anfang der Woche berichtete ‚Sky‘, dass zwischen Burnley, Schalke und Churlinov nur noch Details zu klären seien. Schalke strebe eine Leihe inklusive Kaufpflicht an.

