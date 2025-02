Verlängerung in Sicht? Upamecano sammelt Argumente

„Dayot ist ein herausragender Verteidiger. Das hat er nicht nur heute bewiesen“, sagte Bayerns Sportdirektor Max Eberl nach der starken Leistung von Dayot Upamecano gegen Celtic Glasgow (2:1) gegenüber den Medien vor Ort. An der Seite von Eric Dier präsentierte sich der 26-Jährige als Abwehrchef, brachte Ruhe ins Spiel und verschärfte in den richtigen Momenten offensiv das Tempo, defensiv blieb er fehlerfrei. Auch wenn er etwas Glück hatte, dass es im Zweikampf gegen Arne Engels keinen Elfmeter gab (53.). Der Franzose wurde sogar offiziell zum Mann des Spiels gekürt.

Laut Eberl hat diese Auszeichnung für einen Verteidiger „nochmal eine besondere Stellung, weil es in der Regel nicht passiert“. Damit sammelt Upamecano zum richtigen Zeitpunkt die besten Argumente, um seinen Kontrakt auszuweiten. Schon in der vergangenen Woche hatte der Franzose selbst bestätigt, dass sich sein Berater bereits in Verhandlungen mit dem deutschen Rekordmeister befindet.

Die neue Spielweise ist ein perfect fit

Der Vertrag des Innenverteidigers läuft momentan noch bis 2026, im Gespräch ist ein neues Arbeitspapier, das bis 2029 gültig wäre. Zudem soll der Vertrag eine Option über ein weiteres Jahr enthalten. Upamecano ist seit dreieinhalb Jahren in München und stand aufgrund einer gewissen Fehleranfälligkeit durchaus immer wieder in der Kritik.

In dieser Saison aber ragt der französische Nationalspieler unter Vincent Kompany heraus, er passt perfekt in die Spielweise des Belgiers, der aggressiv pressen will und dadurch auch von seinen Abwehrspielern aktives Verteidigen erwartet. Die Taktik kommt Upamecano entgegen, aber auch persönlich hat sich der ehemalige Leipziger weiterentwickelt. Unkonzentriertheiten sind kaum noch zu sehen.