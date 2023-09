Eintracht: Lisztes-Ablöse steigt immer weiter

Eintracht Frankfurt ist in den Verhandlungen um Krisztián Lisztes (18) kreativ geworden. Laut der ‚Bild‘ steigt die Ablöse des Offensivspielers mit jedem weiteren Einsatz für Ferencváros Budapest in der laufenden Saison an. Diesen Deal habe die SGE dem ungarischen Hauptstadtklub angeboten, um sicherzustellen, dass der Youngster bis zu seiner Ankunft im nächsten Jahr beständig Spielpraxis erhält.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein plausibles Modell. Schließlich bestünde sonst die Gefahr, dass Lisztes ohne langfristige Zukunft bei Ferencváros weniger berücksichtigt würde und bei seinem Wechsel nach Frankfurt nicht im Saft stünde. Als Sockel-Ablöse zahlt Frankfurt zunächst vier Millionen Euro für den Sohn des gleichnamigen Ex-Bundesligaprofis.