Wird Hürzeler der Pep-Nachfolger?

Bei Manchester City haben längst die Überlegungen begonnen, welcher Trainer auf Pep Guardiola folgen könnte, sollte dieser im Sommer den Hut nehmen. Wie ‚Sky‘ berichtet, taucht mit Fabian Hürzeler ein neuer Name auf der Shortlist auf – „und zwar ziemlich weit oben“, wie der Bezahlsender ergänzt.

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Hürzeler hat sich als Trainer beim FC St. Pauli für ein Engagement in der Premier League empfohlen. Seit der Saison 2024/25 steht der gebürtige Texaner mit deutschen Wurzeln bei Brighton & Hove Albion an der Seitenlinie. Neben City soll sich auch Bayer Leverkusen mit Hürzeler als Nachfolger für Kasper Hjulmand beschäftigen.