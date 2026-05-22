Vieira sagte Real viermal ab

Patrick Vieira wäre einst beinahe bei Real Madrid gelandet. Wie der Franzose im Interview mit der ‚as‘ reuevoll bestätigt, sagte er den Königlichen gleich mehrmals ab: „Ich bereue nur eines: Nicht zu Real Madrid gegangen zu sein. Sie haben mir das Angebot vier Jahre in Folge gemacht, als ich noch bei Arsenal war.“

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Vieira stand von 1996 bis 2005 bei den Gunners unter Vertrag und gewann mit ihnen drei Meisterschaften sowie viermal den FA Cup. Real Madrid ließ er letztlich nur aufgrund seiner tiefen Verbundenheit mit den Nordlondonern abblitzen: „Im letzten Jahr habe ich zugesagt, alles war in trockenen Tüchern, aber dann habe ich es mir anders überlegt. Ich habe Arsenal einfach zu sehr geliebt.“ Mittlerweile ist der 49-Jährige als Trainer aktiv, seit seiner Entlassung beim FC Genua im vergangenen November allerdings ohne Job. Auf der Suche nach einem Nachfolger für Álvaro Arbeloa läutete das Telefon des ehemaligen Weltklasse-Mittelfeldspielers jedoch kein fünftes Mal.