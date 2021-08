Zorc benennt seinen besten BVB-Transfer

Für Michael Zorc ist die Verpflichtung von Jürgen Klopp im Jahr 2008 der beste Transfer seiner Zeit als Sportdirektor von Borussia Dortmund. „Weil er eine Ära mit uns geprägt hat, die einzigartig ist und war und schwer zu wiederholen ist“, begründet der 58-Jährige, der zum Ende der Saison abtreten und das Zepter an Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl übergeben wird, im ‚WDR2‘-Podcast ‚Einfach Fußball‘.

„Das“, führt Zorc über die Ära Klopp aus, „war ein Zeitraum von fünf Jahren, die es so in der gesamten Geschichte von Borussia Dortmund, auch über 100 Jahre, selten gegeben hat.“ Mit dem heutigen Coach des FC Liverpool und dessen spektakulärem Pressing-Fußball gewannen die Schwarz-Gelben 2010/11 die Deutsche Meisterschaft, im Jahr darauf das Double und zogen 2013 ins Champions League-Finale gegen den FC Bayern in Wembley ein (1:2).