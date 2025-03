Neuer Transfer-Plan beim VfB

Der VfB Stuttgart will sich in der kommenden Transferphase neben Entwicklungsspielern verstärkt auch nach erfahrenen Profis umsehen. Das berichtet der ‚kicker‘. Demzufolge haben die Verantwortlichen um Trainer Sebastian Hoeneß, Sportvorstand Fabian Wohlgemuth und Sportdirektor Christian Gentner ein Führungsvakuum bei den Schwaben ausgemacht und wollen in den kommenden Wochen sehr genau beobachten, ob ein Spieler des Kaders in der Lage ist, dieses zu füllen.

Unabhängig davon sei die Erkenntnis gereift, dass es an Eckpfeilern fehlt, die in komplizierten Phasen vornweg marschieren. Kapitän Atakan Karazor (28) gilt laut dem Fachmagazin zwar als „Viel-, aber nicht als Lautsprecher“, Abwehrchef Jeff Chabot (27) nicht als „großer Kommunikator“.