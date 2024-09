Gespräche laufen: Nächste Option für Keïta

Für Werder Bremen tut sich wohl eine neue Chance auf, Mittelfeldspieler Naby Keïta (29) loszuwerden. Nach Angaben der ‚Sport Bild‘ zeigen chinesische Vereine Interesse, im Hintergrund sollen bereits Gespräche über einen Wechsel im Winter laufen. Das nächste Transferfenster hat in China vom 4. Januar bis zum 28. Februar geöffnet.

Ob im Reich der Mitte ein Abnehmer für Keïta gefunden werden kann, ist offen. Am Wochenende brachte Werders Geschäftsführer Profifußball Clemens Fritz einen Abgang des aussortierten Guineers in die Emirate ins Spiel. Dort können Klubs noch bis zum 1. Oktober neue Spieler registrieren. Ein Deal gilt allerdings als nicht gerade wahrscheinlich. Einen sicher geglaubten Transfer in die Türkei hatte Keïta zuletzt platzen lassen.