Leipzigs Wunschpreis für Schick

RB Leipzig hofft auf einen saftigen Preisnachlass bei Leihstürmer Patrik Schick (24). Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, peilen Sportdirektor Markus Krösche und Co. eine Ablöse von 20 Millionen Euro an. Das sind neun Millionen Euro weniger, als in der mit der AS Rom vereinbarten Ausstiegsklausel verankert sind.

Nun gilt es für RB, die Roma von der eigenen Preisvorstellung zu überzeugen – zumindest näherungsweise. Schick überzeugte bislang bei seinem Gastspiel in Leipzig, sammelte in 19 Pflichtspielen zehn Scorerpunkte (sieben Tore, drei Assists).