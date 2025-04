Hasenhüttl reagiert auf Trainerdiskussion

Ralph Hasenhüttl, Trainer des VfL Wolfsburg, nimmt die Diskussionen um seine Person gelassen zur Kenntnis. Auf der Pressekonferenz vor dem morgigen Bundesligaspiel gegen RB Leipzig (20:30 Uhr) konnte er den Debatten um seine Zukunft sogar etwas Positives abgewinnen: „Das ist nicht so dramatisch und führt dazu, dass der Fokus von der Mannschaft genommen wird. Das finde ich immer gut. Die Jungs können sich von mir aus auch hinter mir verstecken. Das ist kein Problem.“

Darüber hinaus zeigte sich der 57-Jährige verständnisvoll, unterstrich aber gleichzeitig den Aufwärtstrend gegenüber der vergangenen Spielzeit: „Wenn der Verein der Meinung ist, es ist nicht das Maximum, was wir aus der Mannschaft herausgeholt haben, dann wäre es ja auch fahrlässig zu sagen, wir gehen mit Ralph Hasenhüttl in die nächste Saison. Dann ist es die Pflicht zu sagen: Reicht nicht, dann muss jemand anderes ran. Ich glaube schon, dass wir in diesem Jahr gezeigt haben, dass wir uns von einem Abstiegskandidaten der letzten Saison zu einer Mannschaft entwickelt haben, die bis vor drei, vier Wochen ganz vorn mitspielen konnte.“ Nach zuletzt drei sieglosen Spielen steht der Übungsleiter vermehrt in der Kritik.