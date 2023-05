Herthas Mittelstädt klopft bei Werder an

Maximilian Mittelstädts Umfeld lotet Möglichkeiten aus, Hertha BSC nach der Saison zu verlassen. Nach FT-Informationen wurde der Linksverteidiger bei Werder Bremen angeboten. Die Grün-Weißen zählten neben dem VfB Stuttgart und dem VfL Wolfsburg schon im Winter zu den Interessenten am 26-Jährigen. Mittelstädt entschied sich im Januar dann allerdings für eine Vertragsverlängerung bis 2027 bei Hertha.

Wochenlang bahnte sich ein Abschied des Eigengewächses aus der Hauptstadt an. Das zwischenzeitliche Umdenken von Mittelstädt hat sich jedoch alles andere als ausgezahlt. In der Rückrunde steht lediglich ein Einsatz über 90 Minuten zu Buche. Häufig findet sich der gebürtige Berliner auf der Ersatzbank wieder. Nun hat man nach FT-Infos zumindest vorgefühlt, ob das einstige Werder-Interesse noch Bestand hat. Die Grün-Weißen sind derzeit auf der linken Abwehrseite mit Lee Buchanan (22) sowie Anthony Jung (31) doppelt besetzt. Letztgenannter verlängerte im Februar seinen Vertrag an der Weser bis 2024.

