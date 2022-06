Fürth verpflichtet Ache und Haddadi

Eintracht Frankfurt verleiht Ragnar Ache (23) für die kommende Saison an die SpVgg Greuther Fürth. Beim Zweitligisten soll der Stürmer Spielpraxis sammeln. Nur 248 Ligaminuten konnte Ache in der abgelaufenen Saison im SGE-Trikot sammeln. Der Vertrag des Olympiateilnehmers läuft am Main noch bis 2025.

Fürths Sportchef Rachid Azzouzi sagt: „Ragnar hat eine sehr gute Veranlagung und im Sommer viele Optionen geprüft, sich aber ganz bewusst für uns entschieden. Mit ihm bekommen wir in der Offensive weitere Möglichkeiten.“ Trainer Marc Schneider ergänzt: „Ragnar hat Wucht, Dynamik und einen guten Abschluss. Ich freue mich, dass er sich für uns entschieden hat.“

Auch Haddadi kommt ablösefrei

Den Fürthern schließt sich auch Abwehrspieler Oussama Haddadi (30) an. Der 29-fache tunesische Nationalspieler unterschreibt einen Kontrakt bis 2024. Bis April stand Haddadi beim türkischen Erstligisten Yeni Malatyaspor unter Vertrag.

Azzouzi erklärt: „Oussama ist ein wichtiges Puzzleteil für unsere Defensive, er bringt sehr viel Erfahrung mit. Er ist als Innenverteidiger bei uns eingeplant, kann aber auch auf der Linksverteidiger-Position spielen.“ Trainer Schneider hebt Haddadis „Schnelligkeit [und] einen sehr guten Spielaufbau“ hervor.