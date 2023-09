Paciência zurück in die Bundesliga

Der VfL Bochum ist bei der Suche nach einem neuen Stürmer fündig geworden. FT kann einen Bericht von ‚La Voz de Galicia‘ bestätigen, dass Gonçalo Paciência (29) von Celta Vigo zu den Westfalen kommt.

Der portugiesische Stürmer schließt sich dem Bundesligisten per Leihe für eine Saison an. Eine Kaufoption besteht nicht, wie FT erfuhr. Bei Celta Vigo kam Paciência nicht mehr regelmäßig zum Zug. Nach der Verpflichtung von Anastasios Douvikas (24) fiel der ehemalige Bundesliga-Profi in der Hierarchie noch weiter zurück.

Bei seinen Engagements für Eintracht Frankfurt und Schalke 04 sammelte der zweimalige Nationalspieler 67 Einsätze in Deutschlands Oberhaus. Dabei trat er 14 Mal als Torschütze in Erscheinung.

Update (20:34 Uhr): Bochum hat die Paciência-Verpflichtung offiziell bestätigt.