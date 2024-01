Fast fix: United verleiht Pellistri

Facundo Pellistri wird Manchester United wohl in Kürze erneut auf Leihbasis verlassen. Wie Fabrizio Romano vermeldet, sprechen die Red Devils mit dem FC Granada intensiv über einen Deal. Eine Einigung zwischen beiden Parteien sei in greifbarer Nähe. Der Vertag des 22-Jährigen in Manchester ist noch bis 2025 gültig.

Bei United ist Pellistri nur Ergänzungsspieler. Nachdem der uruguayische Nationalspieler bereits zweimal an den spanischen Erstligisten Deportivo Alavés ausgeliehen war, ist nun das dritte Engagement in La Liga geplant. Der Offensivspieler hat für den Wechsel nach Granada bereits grünes Licht gegeben.