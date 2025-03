Medien: Tottenham trifft Werner-Entscheidung

Timo Werner hat bei Tottenham Hotspur wohl keine Zukunft über den Sommer hinaus. Wie der ‚Mirror‘ berichtet, haben sich die Spurs dazu entschieden, die mit RB Leipzig vereinbarte Kaufoption verstreichen zu lassen. Für umgerechnet rund zehn Millionen Euro könnte Tottenham den 28-jährigen Offensivspieler behalten.

Die Tendenz zur Trennung zeichnete sich bereits Anfang Februar ab, als Werner zugunsten zweier Winterneuzugänge für die restliche Saison aus dem Europa League-Kader gestrichen wurde.

Seit etwas mehr als einem Jahr ist der 57-fache Nationalspieler an Tottenham verliehen. Nach 41 Einsätzen stehen drei Tore zu Buche, in der laufenden Saison nur ein Treffer im EFL Cup. Der Plan, seine Karriere in der Premier League wieder anzukurbeln, ging nach hinten los. Sein Vertrag in Leipzig läuft bis 2026.