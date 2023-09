Auch VfB nimmt Mislintat ins Visier

Neben Ajax Amsterdam prüft nun auch der VfB Stuttgart die Hintergründe zum Transfer von Borna Sosa (25). Gegenüber dem ‚kicker‘ erklären die Schwaben: „Der VfB Stuttgart prüft aus gegebenem Anlass die betroffenen Transferaktivitäten.“

Zur Erläuterung: Sven Mislintat, Technischer Direktor bei Ajax, steht aktuell in der Kritik, weil er und Sosas Berateragentur AKA Global Anteile an dem Fußballdaten-Analyse-Unternehmen Matchmetrics halten. Den Vereinen war zwar bewusst, dass Mislintat an der Firma beteiligt ist, die Beteiligung von AKA Global wurde allerdings erst nach dem Transfer bekannt.