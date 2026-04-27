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Bundesliga

Bayer wird gleich doppelt fündig

von Martin Schmitz - Quelle: FourFourTwo
1 min.
Simon Rolfes (l.) und Fernando Carro (r.) auf der Ersatzbank @Maxppp

Auf der Suche nach Verstärkungen für die kommende Saison ist Bayer Leverkusen offenbar gleich doppelt in der Süper Lig fündig geworden. Laut ‚FourFourTwo‘ hat die Werkself ein Auge auf die beiden Trabzonspor-Spieler Chibuike Nwaiwu (22) und Wagner Pina (23) geworfen. Konkurrenz bekommt der Bundesligist bei beiden Spielern laut Bericht vom FC Fulham.

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Innenverteidiger Nwaiwu (Vertrag bis 2030) ist extrem kopfballstark und strahlt auch bei offensiven Standards Gefahr aus. In bisher 13 Saisonspielen seit seinem Wechsel vom Wolfsberger AC an den Bosporus erzielte der nigerianische Nationalspieler drei Treffer und bereitete einen weiteren vor. Pina ist auf der rechten Schiene zu Hause. Der Rechtsfuß steht noch bis 2029 bei Trabzonspor unter Vertrag und wird im Sommer aller Voraussicht nach dem WM-Kader von Kap Verde angehören.

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