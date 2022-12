Durchbruch in Italien: Drei Topklubs wollen Samardzic

Vor gar nicht langer Zeit galt Lazar Samardzic als eines der größten Talente im deutschen Fußball. Juventus Turin, der FC Barcelona, der AC Mailand, der FC Chelsea, der FC Bayern und RB Leipzig hatten den hochveranlagten Mittelfeldspieler von Hertha BSC nach dessen ersten Einsätzen in der Bundesliga im Blick. Doch der kometenhafte Aufstieg des damals 18-Jährigen blieb nach seinem Debüt im Mai 2020 aus.

Leipzig ließ sich wenig später die Dienste des Mittelfeldspielers eine Million Euro kosten. Doch auch in Sachsen ließ der Durchbruch für den gebürtigen Berliner auf sich warten. Nach nur 244 Einsatzminuten unter Julian Nagelsmann wechselte Samardzic im Sommer 2021 nach Italien zum Underdog Udinese Calcio.

„Hat alles, um eine große Karriere zu machen“

Auch bei Udine schien sich Geschichte zu wiederholen, doch in seinem zweiten Jahr in der Serie A ist der technisch versierte Linksfuß endlich angekommen. Mittlerweile hat Samardzic 40 Pflichtspiele für die Bianconeri absolviert. Im September erwischte der deutsche U21-Nationalspieler einen Sahnestart in die Saison und traf zweimal in Folge. Insgesamt stehen für Samardzic vier Torbeteiligungen zu Buche.

Zwar kam der inzwischen 20-Jährige in zehn seiner 14 Einsätze von der Bank und stand im Schnitt nur 35 Minuten auf dem Platz, doch die Zahlen trügen. Auf neunzig Minuten hochgerechnet kreiert der Linksfuß dem Statistik-Portal ‚fbref.com‘ zufolge 6,32 Torschuss-Gelegenheiten für seine Mitspieler. Zum Vergleich: Superstar Kevin De Bruyne kommt – mit deutlich mehr Minuten auf der Uhr – auf einen Wert von 6,24.

Sein spielerisches Potenzial lässt Samardzic also trotz überschaubarer Minuten aufblitzen. Das hat auch Udine-Coach Andrea Sottil erkannt: „Er ist ein Spieler, der große Klasse in seinen Füßen hat und das Spiel lesen kann. Ihm steht eine große Karriere bevor, er ist ein toller Typ, der sich immer verbessern will. Er hat alles, um eine große Karriere zu machen.“

Dreikampf entbrannt

Samardzic ist dabei, Schritt für Schritt das Versprechen an seine große Zukunft einzulösen. Das ist auch größeren Klubs in Italien nicht verborgen geblieben. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, haben Meister AC Mailand, Tabellenführer SSC Neapel und die AS Rom das ehemalige Toptalent auf dem Zettel. Anders als noch im Herbst 2021 liegt der Preis für Samardzic nicht mehr bei drei Millionen Euro – Udine will dem Bericht zufolge rund 25 Millionen Euro kassieren.