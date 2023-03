FCA: Nächster Interessent für Pepi

Ricardo Pepi hat einen weiteren Verehrer aus der Eredivisie. Wie das niederländische Portal ‚1908.nl‘ berichtet, hat nun auch Feyenoord Rotterdam die Fühler nach dem Angreifer vom FC Augsburg ausgestreckt. Damit hat nach der PSV Eindhoven der nächste Klub aus den Niederlanden Interesse angemeldet. Pepi glänzt derzeit bei seiner Leihe beim FC Groningen mit neun Treffern und drei Assists in 21 Ligaspielen. Feyenoord will sich dem Bericht zufolge in den kommenden Tagen mit dem Management des Stürmers zusammensetzen.

Dem aktuellen Tabellenführer der Eredivisie schwebt eine Leihe mitsamt Kaufoption vor. Ein Passus, der Groningen nicht eingeräumt wurde. In Augsburg würde man Pepi grundsätzlich keine Steine in den Weg legen, sollte der Preis stimmen. Die Fuggerstädter hatten den US-Amerikaner im Januar 2022 für rund 16 Millionen Euro verpflichtet und damit zum Rekordeinkauf gemacht. FCA-Sportchef Stefan Reuter sagte zuletzt: „Er zeigt jetzt in Groningen eine richtig gute Leistung und hat deshalb natürlich auch eine Perspektive bei uns.“ An Augsburg ist Pepi noch bis 2026 gebunden.

