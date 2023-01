Für 25 Millionen: Arsenal schnappt sich Bundesliga-Flirt Kiwior

Nachdem der FC Arsenal bei Wunschziel Mykhaylo Mudryk (22) leer ausging, investieren die Gunners ihre Millionen in andere Spieler. Einer davon ist Innenverteidiger Jakub Kiwior. Dem polnischen ‚Meczyki‘ zufolge haben sich die Londoner mit Spezia Calcio auf eine Ablöse von 25 Millionen Euro für den 22-Jährigen verständigt. In den kommenden Tagen sollen alle nötigen Dokumente für den Deal unterzeichnet sein.

Die Meldung deckt sich mit FT-Informationen. Der obligatorische Medizincheck wird am kommenden Sonntag über die Bühne gehen. Auch Fabrizio Romano bestätigt den Transfer. Kiwior wird bei Arsenal einen Vertrag bis 2028 unterzeichnen.

Bundesliga geht leer aus

Im Team von Mikel Arteta soll der Linksfuß Druck auf Stammkraft Gabriel Magalhães ausüben. Die Gunners setzen sich damit auch gegen Konkurrenz aus Deutschland durch. Nach FT-Informationen bot Borussia Dortmund zuletzt 22 Millionen Euro für den polnischen Nationalspieler, die Spezia jedoch ablehnte. Auch RB Leipzig hatte den Youngster auf dem Zettel.

Kiwior kann in der Defensive gleich mehrere Positionen ausfüllen. Der einst beim RSC Anderlecht ausgebildete Abwehrspieler kann außerdem als Linksverteidiger und auf der Sechs aushelfen – auf beiden Positionen bestritt er in dieser Spielzeit Partien für Spezia, wobei er in der Nationalelf ausschließlich als Innenverteidiger zum Zug kommt.