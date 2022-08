BVB: Meunier will weg – weitere Neuzugänge im Anmarsch?

Thomas Meunier sieht seine Zukunft nicht bei Borussia Dortmund. „Ich will hier weg“, sagte der Rechtsverteidiger laut der ‚Bild‘ im Anschluss an die 2:3-Pleite gegen Werder Bremen, die er 90 Minuten aus von der Bank verfolgte. Interesse an dem 30-jährigen Belgier bekunden der FC Barcelona und Manchester United.

Auf BVB-Seite, so viel kann man Sebastian Kehls Worten entnehmen, würde man Meunier keine Steine in den Weg legen. „Ich weiß nicht, was in der kommenden Woche passiert. Aktuell hat es aber keine Angebote für ihn gegeben und wir planen das so auch nicht ein“, so der Sportdirektor gegenüber ‚Bild-TV‘.

Neuzugänge ein Thema

Sollte Meunier am Ende den Hut nehmen, könnte Ersatz kommen. Denn neben Marius Wolf (27) fehlen aktuell so ein wenig die Alternativen. Immerhin arbeitet sich Mateu Morey (21) nach seiner Kreuzbandverletzung langsam heran. Doch Felix Passlack (24) blieb bislang den Nachweis schuldig, eine Verstärkung auf Champions League-Niveau zu sein. Hinzu kommt Neuzugang Niklas Süle, der in seiner Bayern-Zeit einige Male auf die rechte Außenbahn rückte.

„Wir halten es uns offen, auf Dinge zu reagieren. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht“, sagt Kehl mit Blick auf das Thema Neuzugänge. Budget wäre zumindest vorhanden, sollte Meunier mit einem Verkauf Millionen in die Kassen spülen. Ähnliches gilt für Nico Schulz (29) oder auch Thorgan Hazard (29), die ebenfalls zu den Abschiedskandidaten zählen.