BVB: Burnic-Rückkehr unwahrscheinlich

Der an Dynamo Dresden verliehene Dzenis Burnic hält eine Rückkehr zu Borussia Dortmund nach der aktuellen Saison für unwahrscheinlich. „Es hätte auch seinen Reiz“, so der 21-Jährige gegenüber den ‚Ruhr Nachrichten‘, „aber ich denke schon, dass es wichtig ist, dass ich regelmäßig spiele. Ich sehe mich im Zentrum, da hat Dortmund nun auch noch Emre Can dazubekommen, ein Spieler, dessen Spielweise ich sehr mag.“

Sein Vertrag beim BVB läuft bis 2021. In Dresden gehört Burnic zum Stammpersonal, bestritt seit Februar 2019 insgesamt 33 Spiele für Dynamo. Konkrete Pläne für die Zukunft hat er noch nicht, eine weitere Leihe, aber auch einen endgültigen Abschied vom BVB will Burnic nicht ausschließen. Vieles sei wegen der Coronakrise momentan „in der Schwebe.“