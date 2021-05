Guendouzi: Marseille-Transfer nimmt Fahrt auf

Olympique Marseille arbeitet an der Verpflichtung von Mattéo Guendouzi. Nach Informationen unserer französischen Partner-Redaktion Foot Mercato haben die Verhandlungen in den vergangenen Tagen an Fahrt aufgenommen. Zwischen OM und den Beratern des Spielers gibt es genauso Kontakt wie zwischen beiden Klubs.

Guendouzi selbst hat sich bereits mit Marseille-Trainer Jorge Sampaoli und Sportchef Pablo Longoria getroffen. Die Chancen stehen gut, dass die Verhandlungen erfolgreich zu Ende gebracht werden können. Dabei geht es um einen direkten Transfer und nicht um ein Leihgeschäft. Vom grundsätzlichen Interesse von OM hatte zuletzt auch ‚La Provence‘ berichtet.

Guendouzi verbrachte die abgelaufene Saison bei Hertha BSC auf Leihbasis. Für die Berliner stand er in 24 Spielen auf dem Platz, zwei Tore und drei Vorlagen stehen zu Buche. Bis 2022 ist der 22-jährige Franzose noch an den FC Arsenal gebunden. Aktuell laboriert er an einem Mittelfußbruch.