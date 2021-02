Bericht: BVB will Terzic halten

Marco Rose wird zur kommenden Saison neuer Cheftrainer bei Borussia Dortmund, das steht seit dem gestrigen Montag fest. Unklar ist hingegen die Zukunft von Amtsinhaber Edin Terzic, dem die dauerhafte Führung der Profi-Mannschaft offenkundig nicht zugetraut wird.

Einem Bericht von ‚Sport1‘ zufolge ändert dies aber nichts an der hohen Meinung, die Sportdirektor Michael Zorc und Co. von ihrem Übungsleiter haben. Demnach würde der BVB Terzic gerne halten und in das Trainerteam seines Nachfolgers integrieren.

Bleiben oder gehen?

Ob sich der 38-Jährige auf eine solche Degradierung einlassen würde, ist ungewiss. Rose jedenfalls möchte gerne seine beiden Co-Trainer Alexander Zickler und René Maric aus Gladbach mitbringen – inwieweit da noch Platz für BVB-Zögling Terzic bleibt, wäre noch zu klären.

Nicht unwahrscheinlich zudem, dass der gebürtige Mendener im Sommer Begehrlichkeiten anderer Vereine weckt. Nach Informationen von ‚Sport1‘ war dies schon vor gut einem Jahr der Fall, als Fortuna Düsseldorf einen Nachfolger von Friedhelm Funkel suchte und Terzic eine Offerte vorlegte. Auch andere Bundesligisten sollen in der Vergangenheit schon Interesse bekundet haben.