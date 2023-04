Bericht: Mané schlug Sané nach City-Spiel ins Gesicht

Nach der gestrigen 0:3-Niederlage gegen Manchester City in der Champions League kam es in der Kabine des FC Bayern offenbar zu einem Eklat. Wie die ‚Bild‘ berichtet, schlug Sadio Mané seinem Mitspieler Leroy Sané nach einer „kurzen, lautstarken Diskussion“ ins Gesicht und traf den deutschen Nationalspieler an der Lippe. Mané habe sich zuvor darüber beschwert, wie Sané mit ihm geredet habe.

Unter der Anzeige geht's weiter

Unter Berufung auf Augenzeugen berichtet die ‚Bild‘, dass der Schlag sichtbare Spuren im Gesicht des 27-Jährigen hinterlassen hat. Die beiden Streithähne seien von den anderen Spielern des FC Bayern getrennt worden, Sané sei vor die Kabine geschickt worden, damit sich die Stimmung beruhigt.

Lese-Tipp

FC Bayern: Drei Interessenten für Gravenberch

Laut der ‚Bild‘ hatte der Streit der beiden Offensivspieler schon auf dem Platz seinen Ursprung. Die Tageszeitung schildert eine Szene aus der 83. Minute, bei der Mané einen tiefen Laufweg wählte, der ballführende Sané aber wollte, dass der 31-jährige Senegalese ihm entgegenkommt. Es kam zu Unmutsbekundungen auf dem Platz. Wenig später folgte offenbar die Eskalation.