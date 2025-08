Schick-Verlängerung: „Keine einfache Entscheidung“

Patrik Schick hat überraschend seinen Vertrag bei Bayer Leverkusen bis 2030 verlängert. Im Trainingslager der Werkself erklärte der 29-jährige Mittelstürmer gegenüber Medienvertretern, was ihn zur Unterschrift bewogen hat: „Ich bin schon fünf Jahre hier und es macht für mich Sinn, hier weiterzumachen. Der Verein hat mir mit diesem Vertrag sein Vertrauen gezeigt. Für die Fans ist es eine schwierige Situation, weil vier der wichtigsten Spieler der vergangenen Saison weggegangen sind. Für mich war es deshalb auch keine einfache Entscheidung. Ich glaube aber, dass es die richtige war.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Schick war 2020 für eine Ablöse in Höhe von 26,5 Millionen Euro von der AS Rom nach Leverkusen gewechselt und hat seitdem in 168 Pflichtspielen für den Klub 81 Tore erzielt und zwölf weitere vorbereitet. In der Vergangenheit fiel der Tscheche immer wieder durch seine Verletzungsanfälligkeit auf. Doch in der vergangenen Saison stand Schick in 44 Pflichtspielen für Bayer auf dem Feld und festigte seinen Stammplatz in der Sturmmitte. Aufgrund der vielen namhaften Abgänge trat der Torjäger noch vor einer Woche als Mahner auf und forderte mit Nachdruck weitere Verstärkungen für die neue Saison.