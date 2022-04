Frankfurt klopft bei Cho an

Eintracht Frankfurt ist auf Mohamed-Ali Cho aufmerksam geworden. Wie FT aus Frankreich erfuhr, hat sich der hessische Bundesligist ebenso wie Betis Sevilla nach dem 18-jährigen Stürmer von SCO Angers erkundigt. Auch Olympique Marseille zeigt Interesse.

Cho stand im Winter bereits bei Borussia Dortmund und bei Leicester City auf dem Zettel. Ein Transfer kam jedoch nicht zustande. An Angers ist der Franzose noch bis 2023 gebunden. Ein Wechsel im Sommer ist wahrscheinlich. In der Ligue 1 kommt der Youngster in dieser Saison auf zwei Tore in 26 Einsätzen.