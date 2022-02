BVB: Akanji fällt aus

Marco Rose muss am Sonntag gegen Borussia Mönchengladbach (17:30 Uhr) und wohl auch kommende Woche beim Europa League-Rückspiel gegen die Glasgow Rangers auf Manuel Akanji (26) verzichten. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, verließ der Schweizer am heutigen Freitag vorzeitig das Trainingsgelände in Brackel. Beim gestrigen 2:4-Debakel wurde der Innenverteidiger in der 55. Minute mit Wadenproblemen ausgewechselt.

Neben Akanji wird wohl auch Thomas Meunier (30) am Sonntag gegen die Fohlen zusehen müssen. Der belgische Rechtsverteidiger plagt sich mit muskulären Problemen herum. Erling Haaland (21) und Marius Wolf (26) sind hingegen fest eingeplant und absolvierten heute das Training der Reservisten.