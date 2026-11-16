Alles klar mit Frank

Thomas Frank wird wohl zeitnah wieder in der Premier League anheuern. Nach Engagements beim FC Brentford und Tottenham Hotspur steht der Übungsleiter nach Informationen von ‚The Athletic‘ kurz davor, Crystal Palace zu übernehmen. Laut ‚Sky Sports‘ ist sogar alles klar, die Einigung sei erfolgt und eine Verkündung werde in den kommenden 24 bis 48 Stunden erwartet.

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Bei den Eagles folgt Frank auf den kürzlich entlassenen Pierre Sage, der wiederum vor einer Rückkehr zum RC Lens steht. Palace rangiert aktuell auf dem letzten 20. Tabellenplatz in der Liga.