Tchouaméni verschiebt Entscheidung

Aurélien Tchouaméni hat über seine Zukunft gesprochen. In der Sendung ‚Téléfoot‘ auf ‚TF1‘ erklärte der von Real Madrid umworbene Mittelfeldspieler, dessen Vertrag noch bis 2022 läuft: „Es ist eine Position, in der ich schon immer sein wollte. Von dem Moment an, wo mir die besten Klubs folgen, bedeutet das, dass ich gute Dinge tue.“ Er habe allerdings „noch keine Wahl getroffen“.

Real seinerseits hat zuletzt im Werben um AS Monaco-Mittelfeldspieler Tchouaméni die Schlagzahl erhöht. Wie FT aus Frankreich erfuhr, haben die Madrilenen ihre Offerte von 80 Millionen Euro noch einmal erhöht. Das Gesamtpaket für den 22-jährigen Abräumer beläuft sich nun inklusive Boni auf 100 Millionen Euro. In den kommenden Tagen sollen die letzten Details geklärt werden.