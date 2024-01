Real kocht Haaland-Suppe | Davies zum Spottpreis?

Real baggert

Jude Bellingham war im vergangenen Sommer der Königstransfer bei Real Madrid. Als nächste besonders ehrgeizige Ziele haben sich die Königlichen allen voran die Namen Kylian Mbappé und Erling Haaland notiert. Beim Norweger wendet Real laut der ‚as‘ die gleiche Taktik an wie zuvor bei Bellingham. „Madrid kocht den Haaland-Deal im Bellingham-Style“, so die malerische Umschreibung. Gemeint ist, dass die Madrilenen seit Monaten engen Kontakt zu Haaland und seinem Umfeld halten, um einen künftigen Transfer in die Wege zu leiten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und auch Bellingham selbst trägt seinen Teil zum Weichkochen bei: „Der Engländer ist ein guter Freund vom Stürmer und er spricht oft mit ihm“. Gut möglich, dass Bellingham seinem Ex-Kollegen von Madrid vorschwärmt. Eins ist klar: Rund um das Bernabéu ist die Operation Haaland angelaufen.

Lese-Tipp

FC Bayern: Der Stand bei Eberl

Davies-Schnäppchen?

Alphonso Davies ist ein Abschiedskandidat beim FC Bayern. Das ergibt sich aus dem 2025 auslaufenden Vertrag und dem regen Interesse von Real Madrid. Die Bayern wollen gerne verlängern, allerdings nicht um jeden Preis. Kommt Davies also im Sommer auf den Markt?

Unter der Anzeige geht's weiter

Wenn dem so ist, dann stellt sich die Frage nach der möglichen Ablöse. Die spanische ‚Sport‘ wirft eine überschaubare Summe in den Raum: „Bayern könnte den Verkauf des Spielers für rund 30 Millionen Euro verhandeln“. Ob da mal nicht der Wunsch Vater des Gedanken ist? Zu diesem Preis wäre der pfeilschnelle Linksverteidiger zweifellos ein Schnäppchen.